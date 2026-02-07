ULTIME NEWS

Potenza Calcio – Siracusa, conclusa la partita: ecco il risultato

7 Febbraio 2026

Pareggio per il  Potenza Calcio contro il Siracusa.

Poco fa, infatti, si è conclusa la partita che ha visto la nostra squadra concludere l’incontro con un risultato di 2 – 2.

Non mollate Leoni!

Di seguito i dettagli della partita e la classifica.