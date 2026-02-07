Potenza Calcio – Siracusa, conclusa la partita: ecco il risultato

Pareggio per il Potenza Calcio contro il Siracusa.
Poco fa, infatti, si è conclusa la partita che ha visto la nostra squadra concludere l’incontro con un risultato di 2 – 2.
Non mollate Leoni!
Di seguito i dettagli della partita e la classifica.
Pareggio per il Potenza Calcio contro il Siracusa.
Poco fa, infatti, si è conclusa la partita che ha visto la nostra squadra concludere l’incontro con un risultato di 2 – 2.
Non mollate Leoni!
Di seguito i dettagli della partita e la classifica.
Pareggio per il Potenza Calcio contro il Siracusa. Poco fa, infatti, si è conclusa la partita che ha visto la nostra squadra concludere l’incontro con…
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, esprimono vicinanza e solidarietà alla famiglia della…
Dopo una fase di relativa stabilizzazione osservata nella seconda parte del 2025, i prezzi di luce e gas tornano a crescere nei primi mesi del…
Venosa conquista le pagine nazionali. Così l’Amministrazione: “C’è una bellezza che non ha bisogno di stagioni per farsi amare. C’è una storia che continua a…
Falsi messaggi SMS che segnalano presunti pedaggi autostradali non pagati, con l’obiettivo di indurre gli utenti a inserire dati sensibili e a eseguire pagamenti fraudolenti….
C’è una Basilicata che, nel silenzio dei suoi borghi, coltiva talenti capaci di scuotere il mondo. L’ultima impresa porta il nome di Gioia Rossini, la…
Non cambia la data del referendum sulla Giustizia. Il Consiglio dei ministri che si è tenuto in tarda mattinata ha deciso di confermare la consultazione…
Si è riunito l’Osservatorio regionale dell’edilizia e dei lavori pubblici presso la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata a Potenza. Il vicepresidente e assessore regionale, Pasquale…
Nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo (oggi), l’UNICEF sottolinea che in Italia circa il 37% dei bambini e giovani sono esposti a…
Le mareggiate degli ultimi giorni hanno restituito alle nostre spiagge ciò che non appartiene a questo luogo meraviglioso. Rifiuti che non sono solo “spazzatura”, ma…
Una nota di Acquedotto Lucano fa sapere: “Grazie al presidio costante e alle manovre tecnico-operative attuate senza sosta nelle ultime 24 ore, Acquedotto Lucano comunica…
“Questa collana rappresenta un viaggio affascinante nel cuore della nostra storia medievale. Attraverso personaggi emblematici, luoghi suggestivi e vicende cruciali, Fantastico Medioevo restituisce alla Basilicata…
L’Arcivescovo di Potenza ha presieduto a Muro Lucano i funerali di don Peppino Grieco, ricordandone il ministero vissuto tra la gente e nella semplicità evangelica….