Potenza: con quest’atto prosegue quel percorso per favorire l’inclusione e il pieno sostegno ai cittadini che vivono situazioni di difficoltà. I dettagli

Sono stati il Sindaco di Potenza Mario Guarente e il presidente del Rotary Club Potenza, Antonio Colangelo, alla presenza dell’avvocato Vittorio De Bonis, socio del Club e coordinatore del progetto, a firmare la convenzione attraverso la quale si stabilisce un:

“impegno collaborativo tra il Comune e il Rotary finalizzato a garantire, nei confronti dei soggetti fruitori degli interventi connessi alla realizzazione dei programmi di autonomia del Fondo ‘Dopo di Noi’, una puntuale attuazione, per la concreta realizzazione delle finalità di sostegno e ausilio di cui alla legge 112/2016, e una consapevole implementazione dei contratti di affidamento fiduciario, dei Trust e dei vincoli di destinazione, attraverso un sostegno diretto e immediato, sul piano consulenziale e sul piano realizzativo, ai soggetti fruitori degli interventi connessi alla realizzazione dei programmi di autonomia del Fondo ‘Dopo di Noi’ che manifestino la necessità di attuare gli strumenti previsti dalla stessa legge 112/2016”.

Il Sindaco ha spiegato:

“Con quest’atto, prosegue quel percorso virtuoso che vede il Comune di Potenza operare, in questo caso con il Rotary Club Potenza, per favorire l’inclusione e il pieno sostegno ai cittadini che vivono situazioni di difficoltà”.

Il presidente Colangelo ha evidenziato:

“Un progetto che ci vedrà impegnati in una serie di attività volte ad andare incontro alle esigenze dei più bisognosi, azioni che rientrano tra i compiti che la nostra associazione svolge da sempre, ispirata ai valori di servizio, amicizia, diversità, integrità e leadership”.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009, afferma il diritto delle persone con disabilità a essere considerate non più in riferimento alle loro limitazioni in sé o non più solo per la relazione che si crea tra tali limitazioni e l’ambiente circostante, ma per il loro essere persone e, quindi, con il diritto intrinseco di avere, come ciascuna persona, un proprio percorso di vita, da poter sviluppare, in condizioni di pari opportunità con tutti gli altri, attraverso i giusti supporti e sostegni.

Si legge ancora nel testo della convenzione:

“La salute è sempre più un principio ampio e multidimensionale, non è più mera assenza di malattia ma, in un’accezione decisamente più ampia e completa, è benessere della persona e riguarda le tre dimensioni che caratterizzano la vita di ogni individuo, ovvero la dimensione fisica, psicologica e relazionale/sociale.

Il Comune di Potenza ha varato nuovi interventi connessi alla realizzazione dei programmi di autonomia del Fondo ‘Dopo di Noi’, istituito con la Legge n. 112/2016 e dalle Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi connessi.

I destinatari sono le persone con disabilità grave, al di sotto dei 65 anni che vivono sole e hanno perso entrambi i genitori e quelle che vivono con genitori con più di 64 anni o in condizione di grave disabilità.

E’ in quest’ottica che il Rotary vuole intervenire per attuare un sostegno diretto e immediato, sul piano consulenziale e sul piano realizzativo, alle famiglie che hanno la necessità di implementare gli strumenti previsti dalla L. 112/2016.

In tal senso, il Rotary Potenza ha istituito al proprio interno una Commissione sul ‘Dopo di noi’, formata da professionisti del settore giuridico che hanno manifestato la propria disponibilità ad assumere incarichi, di natura consulenziale e attuativa degli strumenti di cui alla L. 112/2016, in maniera del tutto ‘pro bono’.

Nell’ambito della Convenzione, sono previste le seguenti forme di collaborazione tra le Parti: il Comune segnalerà ai soggetti fruitori degli interventi connessi alla realizzazione dei programmi di autonomia del Fondo ‘Dopo di Noi’ la disponibilità del Rotary a fornire consulenza e assistenza, pro bono, finalizzata all’implementazione dei contratti di affidamento fiduciario, dei Trust e dei vincoli di destinazione di cui alla L. 112/2016, Il ROTARY garantirà ai soggetti fruitori degli interventi connessi alla realizzazione dei programmi di autonomia del Fondo ‘Dopo di Noi’, su loro specifica richiesta, consulenza e assistenza, pro bono, finalizzata all’implementazione dei contratti di affidamento fiduciario, dei Trust e dei vincoli di destinazione di cui alla L. 112/2016″.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)