Potenza, pensione per il sovrintendente della Polizia Piccirillo: ecco la medaglia di commiato

Il sovrintendente della Polizia di Stato Antonio Piccirillo, dopo 42 anni di servizio, dal 1° novembre 2023 andrà in pensione per raggiunti limiti di età.

Per l’occasione il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari ha voluto consegnargli personalmente la medaglia di commiato che il Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. ha fatto pervenire in occasione del suo imminente collocamento in quiescenza.

Antonio Piccirillo è entrato in polizia il 18 giugno 1987.

La sua prima destinazione, dopo la frequenza della Scuola Allievi Agenti di Bolzano, è stata la Sicilia dove ha prestato servizio prima presso il Reparto Mobile di Palermo e poi in Questura.

Trasferito a Potenza nel 1995, dopo due anni di servizio presso la Questura è stato assegnato al Commissariato di P.S. di Melfi, sua ultima sede di servizio, dove negli ultimi sette anni, ha fatto parte della Squadra di Polizia Giudiziaria.

Il Questore Ferrari ha espresso al collega Piccirillo il proprio apprezzamento per il lavoro svolto sempre con professionalità e senso del dovere e nell’occasione gli ha consegnato anche un Encomio e Tre Lodi per essersi distinto in attività di P.G.a

