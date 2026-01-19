Potenza, crollo delle temperature e forse qualche fiocco di neve? Queste le ultime previsioni

Su Puglia, Molise e Basilicata stanno affluendo correnti più umide sud-orientali, legate all’approfondimento di una saccatura sul Mediterraneo occidentale colma di aria fredda nordatlantica.
Il richiamo di aria temporaneamente più fredda dai Balcani favorirà altresì nevicate fin verso i 600-800m, con fiocchi possibili a Potenza e Campobasso.
Secondo gli esperti di 3bmeteo, infatti, domani Martedì 20 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 3°C, la minima di 2°C.
Invece, Mercoledì 21 Gennaio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia al pomeriggio. Asciutto in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 4°C, la minima di 1°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.