Potenza dà il benvenuto ai 13 nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato. Ecco le foto

Autostrada, a rischio spegnimento anche questi dispositivi che hanno fatto diminuire vittime e feriti. “Situazione fuori controllo”
Si rischia il caos sulle strade per autovelox e tutor non omologati. La situazione degli autovelox in Italia “è oramai fuori controllo e si estende…
La Pm Gruppo Macchia Potenza pronta a una delle trasferte più impegnative della stagione. In bocca al lupo!
Dopo il turno di riposo la Pm Gruppo Macchia Potenza è pronta per tornare in campo per la 14^ giornata del campionato di Serie C…
Basilicata, vitalizi: l’appello dalla Rete degli Studenti Medi di Basilicata
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Rete degli Studenti Medi di Basilicata: “E’ ormai noto a tutti i cittadini lucani quanto accaduto a dicembre…
Il Liceo Classico di Potenza pronto ad ospitare questa Manifestazione Nazionale con delegazioni provenienti da tutta Italia. Complimenti!
Il 9 Febbraio 2026 si svolgerà a Potenza presso il Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” la fase di Istituto della XIV edizione dei Campionati di…
Diamo il benvenuto ai 13 nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, assegnati alla Questura di Potenza. Un importante rinforzo che andrà a potenziare il…
Basilicata, fino a 650 euro per chi assume disoccupati. Cosa c’è da sapere
Con la pubblicazione delle recenti istruzioni operative, l‘Inps apre ufficialmente la strada al Bonus Zona Economica Speciale (Zes) Unica, una misura pensata per trasformare il…
La Asp di Potenza non resta a guardare e non lascia indietro nessuno. Ecco i dettagli
La Asp Basilicata, nel pieno della sua mission di sanità al servizio del territorio, dopo aver incontrato i sindaci della provincia di Potenza, inizia a…
Tassa sui pacchi, cambia ancora? La mossa del Governo
Il Governo Meloni valuta di sospendere la tassa nazionale da 2 euro sui piccoli pacchi in arrivo da fuori Unione Europea, per allinearla al dazio…
Meteo: su Potenza ancora pioggia, ecco quando torna il sole. Le previsioni
Nella giornata di oggi su Potenza l’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno…
Ruoti celebra l’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina: sport e valori olimpici
Questa sera, 6 febbraio, si svolge la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, un evento di rilevanza internazionale che segna l’inizio…
Potenza: approvato il Piano Regionale Integrato della Salute. I dettagli
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2026–2030, che definisce le…
Le potentine Sabrina Potenza ed Elisa Paternoster conquistano la medaglia d’oro e d’argento ai campionati mondiali di pattinaggio artistico!
Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 16:00, presso la Sala dell’Arco del Palazzo di Città di Potenza (Piazza Giacomo Matteotti), si terrà la cerimonia di…
Battisti rivive a Potenza: serata di musica, danza e solidarietà per gli Amici dell’Hospice
Per il cartellone la Maschera & le Maschere – il Carnevale Potentino: Le Maschere di Lucio, omaggio a Lucio Battisti. Serata di musica, danza e…