Potenza dà il benvenuto ai 13 nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato. Ecco le foto

7 Febbraio 2026

Diamo il benvenuto ai 13 nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, assegnati alla Questura di Potenza.
Un importante rinforzo che andrà a potenziare il lavoro degli uffici e l’attività quotidiana della Questura, contribuendo a garantire un servizio sempre più efficace e vicino alle esigenze della collettività, nel segno della professionalità e dell’impegno.
Ecco le foto.