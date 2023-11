Potenza, disturbo della quiete pubblica: chiuso un locale! Ecco i dettagli

Nell’ambito dell’attività di controllo disposta dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari, a seguito di quanto emerso e condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nelle aree della c.d. movida di Potenza, ove è maggiore l’affluenza di persone per svago e divertimento, in data 02.11.2023, personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha proceduto all’esecuzione del provvedimento di sospensione, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., emesso dal Questore di Potenza su proposta della Compagnia Carabinieri di Potenza per la durata di giorni sette dell’attività di un esercizio commerciale, ubicato nelle immediate adiacenze del centro storico.

Gli accertamenti hanno fatto emergere che l’esercizio è stato più volte oggetto di interventi delle forze dell’ordine, a seguito di numerose richieste di cittadini per disturbo della quiete pubblica ed altre situazioni di criticità che hanno destato grave allarme sociale, creando un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)