Potenza, questi donatori festeggiano 20 anni di attività: “una delle sezioni più longeve che è sempre cresciuta”. Le foto

Grande festa dei donatori di Fidas Potenza domenica scorsa per celebrare i primi 20 anni di attività della sezione.

Un traguardo importante di una sezione sempre attenta a promuovere la cultura del dono e della solidarietà nel capoluogo lucano.

Ha dichiarato il Presidente di Fidas Basilicata, Pancrazio Toscano:

“Soddisfazione per il bel traguardo raggiunto.

Fidas Potenza è una delle sezioni più longeve e che è sempre cresciuta in questi anni. Ci auguriamo il prosieguo della attività con sempre maggiore entusiasmo e partecipazione”.

Nel corso del pranzo organizzato dalla sezione sono stati premiati i donatori meritevoli per il numero di donazioni raggiunte con medaglie d’argento e di bronzo, e lo stesso Presidente Alfonso Citro per il traguardo di sessanta sacche donate in questi anni:

“La sezione è partita con 30 donazioni effettuate il primo anno, fino ad oltrepassare le 400 sacche.

Abbiamo voluto omaggiare tutti i miei predecessori a partire da Adriana Marra, la prima presidente di sezione, Leongilio Viggiano , Alessandro Marongiu e Salvatore Accardo.

Tra i nostri ospiti, la Presidente regionale di Unicef Basilicata, Angela Granato con la quale abbiamo più volte collaborato, e molti dirigenti di Fidas Basilicata.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti, e in particolar modo i donatori. Senza di loro nulla sarebbe possibile. Abbiamo voluto anche fare una pesca di beneficenza durante la serata, il cui ricavato è stato devoluto all’associazione Il Cammino di Angela Lucia che si occupa di disabilità, proprio per sottolineare che l’impegno sociale dei donatori va oltre la donazione del sangue”.

Una sezione molto attiva, che da dieci anni effettua anche giornate di donazione con gli agenti e gli impiegati della Polizia Penitenziaria di Potenza.

Il prossimo appuntamento è proprio presso il carcere con l’autoemoteca mercoledì 18.

Nella stessa giornata, alle 18:00, si terrà la Messa del Volontariato insieme con tutte le altre associazioni nel Palazzetto della solidarietà di Potenza.

Queste alcune foto.