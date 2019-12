Potenza, parcheggi a pagamento: ecco fino a quando è possibile richiedere i permessi di sosta

Prorogata fino al 15 gennaio 2020 la possibilità di richiedere permessi che autorizzano alla sosta nei parcheggi a pagamento (strisce blu).

A quanti avanzeranno l’istanza entro tale data negli uffici del Mobility Center, sede municipale di via Nazario Sauro, sarà garantito il rilascio dei permessi entro il 31 gennaio 2020.

E’ possibile comunque presentare la richiesta anche dopo il 15 gennaio 2020.

Prorogata la validità dei permessi di sosta 2019 fino al 31 gennaio 2020.

Dall’1 febbraio 2020 dovrà inderogabilmente essere esposto il permesso per la sosta valido per l’anno 2020 per usufruire della sosta nelle strisce blu consentita ai possessori del titolo autorizzativo.