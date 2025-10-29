Potenza: encomi per questi eroi che scongiurarono una tragedia. Ecco i nomi di tutti i premiati

Consegnati nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città gli encomi ai componenti della Polizia di Stato che il 30 giugno scorso portarono a termine l’operazione grazie alla quale furono tratti in arresto i responsabili della rapina al portavalori, che si verificò nei pressi dell’ufficio postale di rione Cocuzzo.

Alla cerimonia presenti:

il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca,

il Questore di Potenza Raffaele Gargiulo,

il Comandante Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, generale Roberto Pennoni,

la Comandante della Polizia locale di Potenza, colonnello Maria Santoro,

il Viceprefetto Vicario di Potenza Francesco Paolo D’Alessio,

l’assessore Loredana Costanza,

i consiglieri comunali Giammarco Guidetti e Francesco Catapano.

Il personale al quale è stata consegnata la pergamena celebrativa:

il commissario capo Vincenzo Verrone,

l’ispettore Rocco Miglionico,

i viceispettori Giuseppe Santarsiero e Mauro Pascale,

il sovrintendente capo Rosario Viggiano,

gli assistenti capo coordinatore Gerardo Dote, Carmine Messina, Francesco Verbicaro e Salvatore Mecca,

l’agente scelto Salvatore Lovaglio,

l’agente Pietro Spagnulo.

Ritirati anche i riconoscimenti per l’ispettore Antonella Vignola e per i sovrintendenti Sandro Mangini e Donato Errico, che non hanno potuto essere presenti all’incontro.

Così il Sindaco:

“Non consegno questi riconoscimenti come Sindaco, ma a nome di ogni cittadino di Potenza, perché rappresentano il comune sentimento per un’azione di polizia condotta in maniera esemplare e che, in un periodo nel quale purtroppo in città si stavano registrando diversi furti, ebbe anche il merito di trasferire un messaggio di sicurezza alla nostra comunità, reso ancor più forte dalla professionalità e dalle notevoli capacità evidenziate da tutto il personale intervenuto.

Potenza, col gesto di oggi, attesta la propria riconoscenza a chi ogni giorno garantisce la sicurezza di tutti, non di rado mettendo a repentaglio la propria incolumità”.