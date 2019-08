Potenza, eventi meteorologici eccezionali: “Abitanti in pericolo di vita”! Ecco l’allarme di…

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato ufficiale del capogruppo di Forza Italia Potenza:

“Il gruppo di Forza Italia, a nome del capogruppo Fabio Dapoto, chiede un tavolo urgente con l’assessore comunale all’ambiente Alessandro Galella e con l’assessore regionale all’ambiente Gianni Rosa per trovare subito una soluzione in merito al riproporsi di criticità legate al manifestarsi di eventi meteorologici eccezionali che fa sì che si ravveda la necessità di assicurare alla città di Potenza il libero, efficace e costante deflusso delle acque meteoriche per la tutela e la salvaguardia del territorio comunale, abitazioni e strade comprese, da rischio idraulico e idrogeologico.

Occorre intervenire e prevenire favorendo il normale deflusso delle acque specie in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche, provvedendo alla pulizia periodica di fossi, scoli, canali naturali, fossette del reticolo superficiale, ecc., siti nel territorio comunale, in modo tale che anche in presenza di piene improvvise dovute a precipitazioni meteoriche intense e continue, il deflusso delle acque avvenga efficientemente senza pregiudizio e danno alle proprietà pubbliche e private.

Nell’arco degli anni, nella città di Potenza, non è stato pensato ad un adeguamento degli scoli a raso per l’acqua piovana e delle sue condutture e per questo motivo recentemente si manifestano sempre più frequentemente fenomeni di allagamento che mettono a rischio l’integrità delle persone.

Se vogliamo che la città di Potenza non vada al collasso nei prossimi anni, dal punto di vista geologico, dobbiamo intervenire creando una nuova rete di scarico delle acque bianche separata dalle acque reflue con tombini di scarico, tubature in proporzione alla quantità di acqua piovana generata dalle abbondanti precipitazioni di questi anni.

Cosa molto importante, da non sottovalutare, sono i diversi canali naturali della città di competenza regionale che ormai da trent’anni, se non di più, non vengono puliti e questa mancata pulizia ha comportato l’ostruzione totale causata da vegetazione.

Rammentiamo che solo pochi giorni fa in Via dei Mille è avvenuta l’ultima esondazione che ha interessato la strada e alcune abitazioni a causa dello straripamento del canale naturale, che costeggia la suddetta via, mettendo in pericolo di vita gli abitanti di quella zona con la caduta di un albero di grandi dimensioni (un pioppo) che ha sfiorato alcune auto, fortunatamente senza provocare gravi conseguenze alle persone.

Di seguito la testimonianza dell’incidente accaduto in Via dei Mille.