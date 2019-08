Potenza: “Fuoriuscita d’acqua o altri non meglio identificati liquidi” in questo Parco Urbano della provincia. La denuncia

Disagi per diversi cittadini del potentino.

A denunciarlo, il presidente dell’Adoc Basilicata, Canio D’Andrea:

“Un mese fa, dopo aver raccolto le lamentele di alcuni cittadini pietragallesi, avevamo segnalato alle autorità competenti, tra l’altro al Sindaco della cittadina, ad Acquedotto lucano, ecc. la presenza di fuoriuscita d’acqua o altri e non meglio identificati liquidi nella zona del Parco Urbano dei Palmenti di Pietragalla che arrecano danno ad alcune cantine presenti in zona.

Nel frattempo abbiamo registrato un rimpallo di competenze tra l’Amministrazione Comunale di Pietragalla che scriveva ad Acquedotto Lucano chiedendole di intervenire per sistemare la questione mentre Acquedotto Lucano si ‘tirava fuori’ in quanto dichiarava: ‘le problematiche rappresentate non sono osservabili a questa società’.

Alcuni cittadini pietragallesi ci segnalano che il problema è ancora presente all’interno del Parco Urbano dei Palmenti.

La situazione, e questo ci preoccupa tantissimo, è in stallo in quanto non è stata ancora accertata la natura della fuoriuscita, inoltre, con l’approssimarsi della stagione autunnale, tutto ciò potrebbe ulteriormente aggravarsi.

Nel frattempo ci siamo premurati di sollecitare, nuovamente, l’intervento del Prefetto di Potenza, del Direttore Generale Acquedotto Lucano, del Comune di Pietragalla, del Responsabile Protezione Civile e dell’Ufficio dei Vigili del Fuoco di Potenza attendendo la soluzione del problema evidenziato”.

Di seguito alcune foto che mostrano lo stato attuale delle cose.