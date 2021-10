Potenza: Gianni Pittella, neo sindaco di Lauria, incontra il Presidente Bardi e il Presidente della Provincia. I dettagli

“Giornata di incontri a Potenza. Risposte positive per Lauria”.

E’ quanto dichiara il neo sindaco di Lauria, Gianni Pittella, che prosegue:

“Insieme al Vicesindaco Giulio Labanca abbiamo incontrato il Presidente della Regione Vito Bardi ed il Presidente della Provincia Rocco Guarino.

In un clima di cordialità e di attenzione abbiamo registrato la disponibilità di entrambi ad un confronto positivo sulle principali questioni che riguardano la nostra città.

Incontro molto proficuo con l’assessore Regionale alle Infrastrutture, Donata Merra, alla quale abbiamo sottolineato prioritariamente il grave tema del dissesto idrogeologico che riguarda l’intero territorio ed in particolare alcune aree che versano in piena emergenza.

L’Assessore Merra ha fatto con noi il punto sugli interventi programmati per Lauria:

Armo, Cerruto, Caffaro, Muraccione e Cerse dello Speziale per un importo di circa 2.800.000 euro, in fase di ultimazione della gara per la progettazione;

Località San Paolo, centro urbano e area Melara per un importo di circa 6.200.000 euro, aggiudicata la gara per la progettazione: partiranno i sondaggi geognostici, poi progetto esecutivo e gara d’appalto;

Torrente Gaglione, Fosso Iornile/Vallone per un 1.150.000 euro circa: avviata gara per progettazione;

Gaglione, località Seta Gremile, per un importo di circa 3.800.000 euro: aggiudicata progettazione, si procederà con i sondaggi, il progetto esecutivo e la gara per i lavori;

Asta fluviale torrente Fiumicello, località Madama Angiolella, circa un 1.100.00 euro;

Progetto in fase di redazione.

Abbiamo ringraziato l’Assessore Merra per l’attenzione e la sensibilità dimostrata e abbiamo chiesto una forte accelerazione sui tempi di espletamento delle gare che porteranno alla esecuzione dei lavori. Si tratta di una serie di interventi imponenti che complessivamente metteranno a valore oltre 15 milioni di euro.

Abbiamo infine chiesto all’Assessore Merra di valutare la necessità di un piano pluriennale di intervento sui corsi fluviali che sono spesso la causa principale del dissesto idrogeologico”.

