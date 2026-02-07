Potenza: Gioia, la “guerriera” della provincia, sul podio agli Europei di MMA! Bravissima

C’è una Basilicata che, nel silenzio dei suoi borghi, coltiva talenti capaci di scuotere il mondo.

L’ultima impresa porta il nome di Gioia Rossini, la “guerriera” di Banzi che ai Campionati Europei di MMA a Belgrado ha conquistato una medaglia d’argento che pesa quanto l’oro.

Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata e Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, commenta un risultato che va oltre la cronaca sportiva:

“Vedere il nome di Banzi, una delle nostre perle storiche, brillare in un’arena internazionale di questo livello è un’emozione forte”.

L’MMA (Mixed Martial Arts) è la sintesi estrema delle arti marziali: un mix di tecnica, intelligenza tattica e resistenza fisica dove nulla è lasciato al caso.

Spiega il Presidente:

“Non è solo forza è disciplina ferrea.

È saper cadere e rialzarsi, unendo la nobiltà della lotta alla precisione della boxe”.

Bardi sottolinea il valore umano della giovane atleta:

“Gioia Rossini ha portato sul ring i suoi guantoni e il cuore di un’intera regione.

In quella “gabbia” di Belgrado c’erano i sacrifici di una ragazza di provincia che ha saputo trasformare la passione in eccellenza.

Questo argento è la dimostrazione che non esistono territori marginali se si ha la fame di arrivare.

Gioia è uno degli esempi di cui abbiamo bisogno.

In un’epoca di successi facili e virtuali, lei ci ricorda che il podio si conquista con il sudore, le rinunce e un’abnegazione totale”.

Il messaggio finale di Bardi è un impegno:

“continuare a sostenere lo sport come motore di riscatto sociale, “affinché altri giovani lucani possano, come Gioia, ambire a varcare i confini regionali e nazionali inseguendo un sogno”.