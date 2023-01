Potenza, idrogeno: “Favorire lo sviluppo di filiere per creare vera occupazione in Basilicata”. Questa la situazione

“Le risorse aggiuntive per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde nelle aree industriali dismesse sono una straordinaria opportunità per fare della Basilicata un vero e proprio punto di eccellenza delle energie rinnovabili in Italia e per creare nuova occupazione qualificata“.

Lo ha detto il segretario generale della Femca Cisl Basilicata Francesco Carella a margine dell’incontro promosso ieri dalla Regione Basilicata a Potenza.

Secondo il sindacalista della Cisl:

“le ulteriori risorse ottenute dalla Regione vanno opportunamente indirizzate per recuperare alla piena funzionalità le aree produttive più in difficoltà, come la Valbasento e l’area industriale di Tito che attendono da anni seri progetti di risanamento ambientale e di rilancio industriale.

I progetti pilota per lo sviluppo della produzione di idrogeno devono però essere impiegati per far sviluppare una più complessiva filiera energetica.

Torniamo a sollecitare il coinvolgimento delle multinazionali presenti sul territorio, come Eni e Total, che possono mettere a disposizione del territorio il loro know-how con l’obiettivo di creare vero sviluppo e vera occupazione in Basilicata, sia per quanti sono stati espulsi dalle fabbriche sia per tanti giovani qualificati che oggi hanno come unica prospettiva quella di emigrare“.

