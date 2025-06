Potenza: Il Prefetto accoglie il nuovo Comandante del Raggruppamento Puglia Basilicata di “Strade Sicure”, il Colonnello De Blasi. Auguri di buon lavoro

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto questa mattina, presso il Palazzo del Governo, la visita istituzionale del nuovo Comandante del Raggruppamento Puglia Basilicata di “Strade Sicure”, il Colonnello Giuseppe De Blasi, accompagnato dal predecessore, il Colonnello Raffaele Fino.

Ufficiale dell’Arma di Cavalleria ed attuale Comandante del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°), il Colonnello De Blasi vanta una solida formazione accademica ed una lunga esperienza operativa maturata in importanti missioni nazionali ed estere.

Nel corso della lunga e qualificata carriera, il Colonnello De Blasi ha assunto il comando di diverse unità operative, tra cui il 1° Squadrone Esplorante “San Marco” presso il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) di Salerno ed il 1° Battaglione “CRACCO” del 31° Reggimento Carri di Lecce.

Prima di approdare all’attuale, prestigioso incarico, ha rivestito, inoltre, il ruolo di Capo Sezione Avanzamento presso l’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Per tutto il secondo semestre del 2025, guiderà il contingente militare dell’Operazione “Strade Sicure” che, congiuntamente alle Forze dell’Ordine, è impegnato nell’attività di vigilanza del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio, assicurando un presidio strategico in uno dei siti maggiormente sensibili della provincia di Potenza.

Ha dichiarato il Prefetto Campanaro al termine dell’incontro:

“L’esperienza ‘Strade Sicure’ ha consentito, in questi anni, di consolidare il legame tra Forze dell’Ordine ed Esercito Italiano, mettendo in luce le potenzialità di una sinergia operativa basata su skills complementari.

In un contesto particolarmente complesso, come quello del C.P.R. di Palazzo San Gervasio, oggi più che mai si avverte la necessità di poter assicurare la tempestività e la qualità degli interventi.

In questa direzione si sta rivelando sempre più prezioso il lavoro svolto da donne e uomini in divisa che, con dedizione e lealtà, contribuiscono efficacemente all’innalzamento degli standard per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Ringrazio, quindi, il Colonnello Raffaele Fino per le energie spese nel corso del suo mandato e auguro buon lavoro al Colonnello Giuseppe De Blasi per la nuova sfida professionale che è stato chiamato ad affrontare nella nostra provincia”.