Potenza: il Prefetto ha incontrato i nuovi Responsabili delle Strutture Territoriali ANAS della Basilicata e della Calabria. I dettagli

Questa mattina, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha incontrato i nuovi Responsabili delle Strutture Territoriali ANAS della Basilicata e della Calabria, gli ingegneri Giancarlo Luongo e Luigi Mupo.

Profili di alto spessore tecnico e professionale per entrambi i Dirigenti, che vantano articolati e strutturati percorsi maturati in ambito infrastrutturale su scala nazionale.

In particolare, l’ingegnere Giancarlo Luongo esordisce in ANAS nel 2001, rivestendo, per sei anni, l’incarico di Funzionario e Responsabile Tecnico dell’Ufficio per l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria, sezione staccata di Salerno.

Dal 2008, assume la guida dell’Area Tecnica Esercizio presso il Compartimento della Viabilità della Basilicata fino al 2012, quando viene designato Dirigente Tecnico dell’Area Nuove Costruzioni presso il Compartimento per la Viabilità della Calabria.

Dal 2017 al 2018, è Responsabile dell’Area Progettazione e Realizzazione Lavori del Coordinamento Territoriale della Calabria, per poi passare a guidare la stessa area per il Coordinamento Territoriale del Nord Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta).

Nel 2019 assume la responsabilità dell’Area Nuove Opere della Struttura Territoriale della Lombardia. Incarico che si protrae per sei anni, prima di assumere l’attuale ruolo di Responsabile della Struttura Territoriale Basilicata.

Percorso altrettanto brillante per l’Ingegnere Luigi Mupo, entrato in ANAS nel 1998 come Funzionario presso il Compartimento della Viabilità per la Campania. Ruolo che esercita per circa 14 anni prima di assume la responsabilità dell’Area Tecnica Nuove Costruzioni in Valle d’Aosta.

Il 2015 lo vede nelle vesti di Responsabile Area Tecnica Esercizio del Compartimento ANAS della Viabilità per la Toscana (Area Compartimentale Toscana del Coordinamento Territoriale Centro). Successivamente assume la responsabilità dell’Area Compartimentale Salerno Reggio Calabria del Coordinamento Territoriale Calabria.

Nel 2021 inizia il triennio da Responsabile Area Nuove Opere Struttura Territoriale Sicilia, al termine del quale approda all’attuale guida della Struttura Territoriale Calabria.

Nel corso dell’incontro, è stato tracciato un quadro aggiornato dei numerosi ambiti in cui si incrociano le competenze istituzionali della Prefettura e la mission operativa di ANAS.

In questo senso, il Prefetto Campanaro ha sottolineato la preziosa sinergia nel Comitato Operativo per la Viabilità (COV), nell’Osservatorio sugli incidenti stradali e nel Centro Coordinamento Soccorsi, ma anche nella pianificazione congiunta in occasione di eventi critici o situazioni emergenziali. Particolarmente rilevante, poi, la stretta collaborazione nella gestione logistica di eventi di rilievo, come le tappe lucane del Giro d’Italia, nonché nell’azione educativa rivolta ai più giovani, attraverso le campagne di sensibilizzazione per la guida sicura promosse e coordinate dalla Prefettura.

I due Dirigenti hanno, quindi, illustrato al Prefetto le principali attività in corso e le linee di sviluppo futuro con particolare riferimento agli interventi strutturali sul territorio, confermando l’impegno di ANAS a garantire elevanti standard di sicurezza lungo le principali arterie della provincia di Potenza.

Queste le parole del Prefetto a fine visita:

“Sono certo che l’esperienza e la comprovata competenza dei due Dirigenti contribuiranno a consolidare un rapporto di proficua collaborazione che, negli anni, ha già dato ottimi risultati, migliorando la rete infrastrutturale della nostra regione”.