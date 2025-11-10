Potenza: l’Arcivescovo annuncia ulteriori trasferimenti e nuove nomine pastorali in provincia. Ecco nei dettagli

Continuando nel cammino di rinnovamento e di cura pastorale della Chiesa diocesana, l’Arcivescovo annuncia ulteriori trasferimenti e nuove nomine pastorali che interesseranno alcune parrocchie e organismi diocesani.

Don Rocco Ossoa è stato nominato nuovo parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta in Castelgrande, dove farà il suo ingresso domenica 7 dicembre alle ore 17:00.

Don Gioacchino Alice Mbon assumerà l’incarico di amministratore parrocchiale della Parrocchia Maria SS.ma del Rosario in Filiano, con ingresso previsto Giovedì 11 Dicembre alle ore 17:00.

Ad Abriola, la Parrocchia Santa Maria Maggiore sarà affidata a don Gerardo Lasalvia, che ne diventa amministratore parrocchiale a seguito della rinuncia di don Giuseppe Pronesti; l’ingresso si terrà Lunedì 5 Gennaio 2026 alle ore 18:00.

Don Joseph Tarkaa Asaka è invece il nuovo amministratore parrocchiale della Parrocchia N.S. Gesù Cristo Crocifisso in Scalera, dove entrerà in carica Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18:00.

Sul fronte degli organismi diocesani, don Domenico Pitta è stato nominato nuovo direttore dell’Ufficio di Pastorale Sanitaria, mentre don Domenico Pace, don Massimiliano De Luca e padre Gaetano Cangiano entrano a far parte del Consiglio Presbiterale.

Per l’Azione Cattolica diocesana, sono stati designati i nuovi assistenti ecclesiastici:

don Gerardo Cerbasi, che seguirà il settore unitario, i giovani e il MSAC;

don Salvatore Dattero, per i settori adulti e il MLAC;

don Nicola Lettieri, per l’ACR.

Marina Buoncristiano è stata confermata come direttrice della Caritas diocesana.

Ha sottolineato Monsignor Carbonaro:

«Ogni decisione nasce dal discernimento, dall’ascolto e dal confronto con i sacerdoti interessati, nella certezza che lo Spirito Santo accompagna il nostro cammino e suscita sempre nuove forme di presenza evangelica nelle comunità».

L’Arcivescovo ha poi rivolto un invito ai fedeli ad accogliere con cuore aperto i nuovi pastori e a sostenere con la preghiera i sacerdoti chiamati a iniziare un nuovo servizio, custodendo con riconoscenza la memoria del cammino condiviso con coloro che lasciano le loro comunità.

Ha aggiunto:

«Ringrazio ciascuno di loro per la disponibilità, la fede e lo spirito di obbedienza con cui accolgono queste nuove responsabilità.

A tutti voi, carissimi fedeli, rinnovo l’invito a essere sempre segno di unità, di accoglienza e di comunione».