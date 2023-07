Potenza: il Prefetto ha ricevuto il nuovo Questore. I dettagli dell’incontro

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, questa mattina, a Palazzo di Governo, il Dirigente Generale Giuseppe Ferrari, nuovo Questore della provincia di Potenza, proveniente da Reggio Emilia.

Durante l’incontro è stata condivisa, da subito, l’importanza di una fattiva e costante collaborazione e di una stretta sinergia tra Prefettura, Questura e tutte le componenti istituzionali preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il colloquio tra i due vertici provinciali di pubblica sicurezza si è, quindi, rivelato utile occasione per fare un punto di situazione sui temi centrali della provincia potentina, passandoli in una prima rassegna: dal controllo coordinato del territorio, alla sicurezza urbana, alla diffusione della cultura della legalità, alla lotta alla criminalità organizzata e comune, all’ accoglienza dei migranti.

Il Prefetto Campanaro ha sottolineato:

“Un caloroso benvenuto al dottor Giuseppe Ferrara, nuovo Questore di Potenza, al quale formulo i miei migliori auguri di buon lavoro.

Sono certo che avremo da subito un’ottima intesa, consolidando la ‘squadra sicurezza’ che in questa provincia, insieme con le altre Forze di Polizia, sta già portando avanti un gran lavoro sul versante dell’affermazione dei valori di legalità, a vantaggio dell’intera comunità lucana.

Con l’occasione, desidero salutare e ringraziare il Questore Antonino Pietro Romeo, in pensione dal 1° giugno scorso, per la leale e proficua collaborazione, per l’appoggio pieno e altamente qualificato e per la grande professionalità sempre dimostrate negli anni di permanenza qui, in provincia di Potenza ”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)