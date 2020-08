Potenza, il Sindaco nomina il nuovo Amministratore Unico di Acta

Il sindaco di Potenza Mario Guarente ha nominato l’Avvocato Camillo Naborre quale Amministratore Unico di Acta spa a seguito dell’esito dell’istruttoria effettuata dall’Organismo tecnico comunale sulla scorta delle candidature pervenute.

L’Avvocato è stato accompagnato, questa mattina, presso la sede di ACTA spa dal Sindaco che, nell’indirizzo di saluto, ha tenuto a ringraziare l’uscente Roberto Spera per il lavoro svolto in questi anni consapevole che la nomina di Naborre consentirà all’ACTA di consolidare e rilanciare i notevoli risultati raggiunti in questi anni nel complesso e delicato settore dei rifiuti e della tutela ambientale.

All’Avv. Naborre gli auguri di buon lavoro.a

