È ancora attivo l’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri a Marina di Maratea.

Come riporta rainews, infatti, le fiamme sono partite dalla strada statale 18 e si sono allargate verso la montagna, dove hanno preso fuoco una pineta e un’area boschiva di conifere.

Sul posto sono a lavoro i vigili del fuoco, con una squadra proveniente da Lauria.

Si indaga sulle cause del rogo, per cui non si esclude nessuna pista.