Potenza: in provincia omaggio a Brassens, il grande chansonnier francese che aveva sangue lucano. I dettagli dell’iniziativa

Liceo Scientifico “G. Peano”, locale Amministrazione Comunale e Pro-Loco Marsico 93 presentano il 4 maggio (ore 18.00) nell’aula magna del succitato istituto “In viaggio con Brassens”, un omaggio al grande chansonnier francese che, ricordiamo, aveva sangue lucano, in quanto i nonni materni partirono da Marsico Nuovo per trasferisti a Séte (la Venezia della Francia) nella seconda metà dell’ottocento.

Oltre la dirigente scolastica del “G. Peano Serafina Rotondaro, la docente di francese Rosa Fortunato, il sindaco di Marsico Nuovo Massimo Macchia e il sindaco di Moliterno Antonio Rubino, interverrà il cinecronista Mimmo Mastrangleo, curatore di “Georges Brassens: non credente ma con Dio”, un tascabile che contiene anche due brevi scritti rispettivamente del cantautore ed attore Beppe Chierici e del compianto “maestro di giornalismo sportivo” Gianni Mura.

Modera l’incontro Remo Stilo, ideatore del “Premio G. Brassens città di Marsico Nuovo”.

Previsti intermezzi musicali con il cantautore Raffaele Tedesco e gli studenti del “G. Peano”, oltre con Davide D’Agrosa, Gianuario Aulicino e Luigi Lopopolo.

Padre della canzone d’autore, maestro in assoluto di tutti gli chansonnier, in Francia il nome di Georges Brassens (1921-1981) svetta tra i grandi della cultura nazionale di ogni tempo.

Con la sua discografia (tradotta in tutto in mondo in oltre trenta lingue), Brassens ha inventato un universo, narrato la condizione umana e posto uno sguardo dolce sulla vita.

Ma “il francese-lucano” è stato, innanzitutto, “la voce orante degli oppressi”, a lui dobbiamo essere grati perché le sue canzoni sono uno sberleffo all’arroganza dei poteri, la scoperta della bellezza di cui è portatrice sempre (e in ogni angolo del mondo) l’umanità derelitta.

Di seguito la locandina con i dettagli.

