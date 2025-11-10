Potenza: in provincia screening cardiologico gratuito e questi altri controlli in programma. I dettagli

Sabato 15 Novembre 2025, l’ Amministrazione Comunale di Laurenzana in collaborazione con l’Associazione “La Carezza” organizza la I Giornata del controllo e della prevenzione.

A partire dalle ore 10.00 presso il Comune sarà possibile sottoporsi alla rilevazione dei parametri vitali come:

Pressione sanguigna;

Saturazione;

Frequenza Cardiaca;

Glicemia.

La partecipazione è libera, gratuita e non è necessaria la prenotazione.

Su prenotazione da effettuarsi presso gli Uffici Comunali, invece, sarà possibile sottoporsi allo screening cardiologico con elettrocardiogramma effettuato da un cardiologo.

Anche questo esame è gratuito, ma il limitato numero di visite effettuabili in una giornata impone la prenotazione.

Considerata la finalità di prevenzione dell’iniziativa, si sconsiglia la partecipazione a chi è già in cura presso un cardiologo.

Nel corso della manifestazione sarà possibile manifestare la volontà di aderire ai corsi di formazione BLSD e PBLSD, di prossima organizzazione.

Cerchiamo in questo modo di avvicinare prestazioni diagnostiche altamente professionali ai cittadini.

È solo un primo passo.

Altre risorse per sostenere iniziative in questo senso sono già state allocate.

La prevenzione è vita.

Partecipate.

Ecco la locandina con i dettagli.