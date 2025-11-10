Potenza: in provincia screening cardiologico gratuito e questi altri controlli in programma. I dettagli

Sabato 15 Novembre 2025, l’ Amministrazione Comunale di Laurenzana in collaborazione con l’Associazione “La Carezza” organizza la I Giornata del controllo e della prevenzione.
A partire dalle ore 10.00 presso il Comune sarà possibile sottoporsi alla rilevazione dei parametri vitali come:
- Pressione sanguigna;
- Saturazione;
- Frequenza Cardiaca;
- Glicemia.
La partecipazione è libera, gratuita e non è necessaria la prenotazione.
Su prenotazione da effettuarsi presso gli Uffici Comunali, invece, sarà possibile sottoporsi allo screening cardiologico con elettrocardiogramma effettuato da un cardiologo.
Anche questo esame è gratuito, ma il limitato numero di visite effettuabili in una giornata impone la prenotazione.
Considerata la finalità di prevenzione dell’iniziativa, si sconsiglia la partecipazione a chi è già in cura presso un cardiologo.
Nel corso della manifestazione sarà possibile manifestare la volontà di aderire ai corsi di formazione BLSD e PBLSD, di prossima organizzazione.
Cerchiamo in questo modo di avvicinare prestazioni diagnostiche altamente professionali ai cittadini.
È solo un primo passo.
Altre risorse per sostenere iniziative in questo senso sono già state allocate.
La prevenzione è vita.
Partecipate.
Ecco la locandina con i dettagli.