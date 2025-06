Potenza: incontro tra il Presidente del Consiglio comunale e le delegazioni della Repubblica del Burundi e del Congo Brazzaville

Si è svolto questa mattina, presso la Sala Commissioni del Palazzo del Consiglio Comunale di Potenza, un importante incontro istituzionale tra il Presidente del Consiglio comunale, Pierluigi Smaldone, e due delegazioni ufficiali provenienti dalla Repubblica del Burundi e dalla Repubblica del Congo Brazzaville.

La delegazione burundese era guidata da Sua Eccellenza Ernest Ndabashinze, Ambasciatore del Burundi in Italia, mentre quella congolese è stata rappresentata dal Presidente del Tribunale di Grande Istanza, Désiré Oko.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi di grande rilevanza, tra cui la cooperazione internazionale, lo sviluppo culturale e sociale, e il rafforzamento delle relazioni tra le istituzioni locali e i Paesi africani. Il Presidente Smaldone ha sottolineato l’impegno della comunità potentina nell’accoglienza e nella solidarietà, ribadendo l’importanza di sostenere iniziative di cooperazione e inclusione.

Un ruolo centrale nell’incontro è stato riconosciuto al GVS (Gruppo Volontariato Solidarietà), da anni attivo in entrambi i Paesi africani con progetti di solidarietà e adozione internazionale.

In Burundi, il GVS ha avviato le prime adozioni nel 2009, portando in Italia 223 bambini (105 maschi e 74 femmine). L’associazione era tuttavia già presente sul territorio con progetti di borse di studio, sostegno agli orfanotrofi e interventi di emergenza, come la ricostruzione di una struttura distrutta da un’alluvione due anni fa. Di recente, il GVS è stato nuovamente coinvolto in attività di sostegno, fornendo latte in polvere per i neonati ospitati in diversi orfanotrofi burundesi.

Per quanto riguarda il Congo Brazzaville, il GVS ha avviato il suo impegno nel 2015 e ad oggi ha ottenuto oltre cento sentenze di adozione. Nel solo 2024, 23 bambini hanno trovato accoglienza in Italia, e nel 2025 si sono già registrate più di 20 nuove sentenze. Accanto alle adozioni, il GVS opera con il programma SAD (Sostegno a Distanza) per i bambini non adottabili e in condizioni di disagio, e ha realizzato la “Casa Famiglia Papa Francesco”, inaugurata a novembre 2022 nel quartiere povero di Ibalikp, nella capitale Brazzaville.

La struttura ospita attualmente 23 bambini, ed è in fase di completamento un’infermeria che offrirà cure sia agli ospiti sia alla popolazione locale. È inoltre in programma la costruzione di una scuola, con l’obiettivo di garantire anche una crescita culturale ai minori assistiti.

L’incontro odierno si inserisce nel più ampio quadro delle attività di cooperazione internazionale con l’obiettivo di rafforzare il dialogo istituzionale, promuovere la solidarietà tra i popoli e costruire ponti di collaborazione concreta tra territori e comunità.