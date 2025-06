Tutto pronto per il 22° slalom Coppa di Picerno: Coviello punta al poker! I dettagli

Nella vigilia di gara più lunga dell’anno, quella del giorno del solstizio d’Estate 2025, sono ben settantasette i piloti che attendono il via della 22^ “Coppa Città di Picerno- 7° Memorial C. Vazza”, organizzata da Basilicata Motorsport con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Picerno.

Domani, domenica 22 giugno, sessantaquattro vetture tra prototipi, rally cars e stradali per la Coppa Italia ACI Sport di 4^ zona, e tredici auto per la specialità turistica slalom si sfideranno sul tracciato ricavato sulla strada provinciale S.P. 94 che da Ponte Fiumara-Serralta conduce all’abitato di Picerno (PZ), lungo 2995 metri e rallentato da 13 serie di chicane.

Con il numero uno sulla fiancata della sua fedele Osella PA 21 S 1600 il beniamino di casa Carmelo Coviello, vincitore di tre edizioni e lo scorso anno secondo alle spalle del corregionale Lorenzo Mossucca, intende riprendersi lo scettro della corsa.

Il portacolori della Progetto Corsa sarà attaccato all’inseguimento dalle Radical Prosport 1400 Gretaracing di Antonio Caivano (n.3) e di Antonio PIccinni (4), dalle Elia Avrio St09 Suzuki 1400 scuderia Vesuvio di Antonio Emanuele Tizzani (n° 2) e 1.150 di Alfonso Casillo (n° 5), e dalle temibili Formula del frusinate del Santopadre Racing Team Adriano Ricci, su Gloria B5 1400 (n° 7) , del potentino Berardino Vaccaro su Renault Suzuki turbo 1400 (n° 6) e del casertano Fabio Di Cristofaro su Gloria 1.150 (n. 8).

Sono due gli spettacolari minibolidi kart cross 600 iscritti alla competizione, il GMN MM Racing di Giovanni Cutro e lo Yakar Gretaracing team Ciracì di Angelo Rocco Lucia.

Quattro le silhouette iscritte alla competizione con Maurizio Pepe (Fiat X19), Carmelo Robilotta (Fiat 126 Kawasaki, Domenico Caputo (Fiat X 19) e Andrea Cuomo (Lancia Y10).

Corsa a cinque nella E1 Italia, categoria in cui spiccano i nomi di Telesca, Muliere, Barbarulo, Russillo e Di Giulio, e sono sei i concorrenti nella Speciale Slalom e in RS Plus.

Gara a due nel gruppo bicilindriche, Francesco Mascolo e Raffaele Pagano entrambi su Fiat 500 700 gr5. Il gruppo N è il più numeroso, con ventidue vetture iscritte, lo scorso anno dominato da Niki Icuchi, al volante della sua Peugeot 106 1.6, seguito dalle dieci “stradali” Racing Start, categoria in cui è presente, su Citroen Saxo Vts, l’unica Lady iscritta, la giovane Paola Pepe.

Nella specialità turistica slalom, appannaggio nel 2024 di Giuseppe Fossa, a bordo di una Fiat Uno Fire 1000 per la Scuderia Vesuvio tredici vetture si confronteranno con la media di regolarità, primo tra tutti il veterano e autentico trascinatore del gruppo Gennaro Guerriero portabandiera dell’Historic Club Lupi della Lucania, su Fiat 126 A

Il programma della manifestazione, valida anche come tappa del Challenge CPB (Campania, Puglia, Basilicata) 2025, prevede, a partire dal pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, le verifiche sportive e tecniche, e domani, domenica 22 giugno, alle ore 9:00 il briefing del direttore di gara Carmine Capezzera con i piloti e alle 9.30 il via della ricognizione seguito da tre manche a punti con la penalità di 10 punti per ciascun birillo toccato.

Per la compilazione della classifica si prende in considerazione la miglior prestazione di ciascun pilota.

La premiazione è prevista intorno alle ore 17.00 in piazzale mercato a Picerno (PZ).

La strada provinciale potentina 94 sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 9 fino al termine dalla corsa.