Potenza: la Protezione Civile presente al raduno regionale del Gruppo Lucano. Le foto

Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, il presidente del Consiglio comunale del capoluogo, Francesco Cannizzaro, il responsabile della Protezione civile comunale Giuseppe Brindisi, hanno preso parte al 13° raduno regionale del Gruppo Lucano di Protezione civile, che si è svolto ad Aliano (MT).

Il Primo cittadino ha spiegato:

“Una manifestazione molto partecipata e dai molteplici significati che conferma come il volontariato, nei nostri territori, sia vissuto con grande partecipazione e impegno e, negli anni, raccolga l’interesse crescente di quanti scelgono di mettere a disposizione, della nostre comunità, il proprio tempo e le conoscenze che si hanno e che in parte si acquisiscono in anni di formazione sul campo”.

Il presidente Cannizzaro ha evidenziato:

“Ringrazio il Gruppo Lucano e quanti con esso collaborano per l’apporto significativo che offre alle Amministrazioni locali garantendo, attraverso uomini e donne che operano per la Protezione civile, la sicurezza e la capacità di affrontare al meglio le sfide che questo delicato settore di propone e potrà presentarci negli anni a venire”.

Il responsabile Brindisi ha sottolineato:

“Un lavoro di qualità quello svolto dalle tante persone che anche in quest’occasione dimostrano, attraverso la loro presenza, che il bene comune si persegue compiendo gesti concreti e, il lavoro di coordinamento che svolgiamo come Protezione civile, grazie anche e soprattutto a loro, ci consente di guardare con maggiore fiducia al futuro nostro e delle generazioni che verranno”.

Ecco alcune foto della giornata.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)