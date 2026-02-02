Potenza: “Le Forze dell’Ordine rappresentano un presidio quotidiano di sicurezza e legalità”. L’iniziativa

Si è svolta in piazza Mario Pagano a Potenza lo scorso fine settimana l’iniziativa “Io sto col poliziotto”, promossa dalla Lega Salvini Premier e realizzata dalla Lega Basilicata per Salvini Premier, con un gazebo dedicato alla raccolta firme e all’informazione sulle proposte in materia di sicurezza e tutela delle Forze dell’Ordine.

All’iniziativa hanno preso parte il dirigente regionale del partito, Luigi Modrone, e il referente cittadino di Potenza, Alfonso Nardella, impegnati in un momento di confronto diretto con cittadini e simpatizzanti.

La campagna “Io sto col poliziotto” nasce per esprimere solidarietà e vicinanza all’agente di Polizia indagato che, durante un controllo antidroga nella periferia di Milano, ha ucciso un nordafricano irregolare e con diversi precedenti che si era avvicinato puntando una pistola – poi risultata a salve – contro gli agenti.

La campagna serve anche a sostenere la tutela legale per le Forze dell’Ordine nel Decreto Sicurezza e tutte le proposte della Lega in difesa delle donne e degli uomini in divisa.

Tra queste, la norma “anti-maranza”, con più sanzioni per chi gira armato, la stretta sull’accoglienza dei minori non accompagnati e lo stop ai ricongiungimenti familiari.

Per il commissario regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier, Pasquale Pepe:

“Le Forze dell’Ordine rappresentano un presidio quotidiano di sicurezza e legalità.

Stare dalla loro parte significa riconoscere il valore del lavoro che svolgono e non lasciarli soli nelle scelte difficili.

Dietro una divisa ci sono persone che ogni giorno affrontano situazioni complesse, spesso lontano dai riflettori.

È fondamentale che possano contare su strumenti efficaci e regole chiare per tutelare sé stessi e i cittadini.

Solo con fiducia reciproca e collaborazione possiamo costruire un ambiente sicuro e rispettoso della legalità”.

L’iniziativa di Potenza si inserisce nel percorso avviato dalla Lega a livello nazionale per il rafforzamento della sicurezza e dell’ordine pubblico, confermando che la Lega c’è, sempre al fianco delle Forze dell’Ordine.