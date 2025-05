Potenza, manutenzione aree verdi limitrofe alla ferrovia: l’avviso per i proprietari terrieri

Il Comune di Potenza ordina a tutti i proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni, coltivati o tenuti a pascolo e incolti, ricadenti nelle aree limitrofe alla ferrovia transitante all’interno del territorio comunale di Potenza, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, tenendo sgombri i terreni da vegetazione secca e da ogni altro materiale combustibile, come da DPR 11 luglio 1980, n. 753, fino al limite di 20 metri dal confine ferroviario, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni, a partire dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 20 settembre 2025.