Potenza-Melfi: da oggi al via i lavori in questo tratto! I dettagli

E’ stato avviato oggi, martedì 13 aprile 2021, l’intervento di manutenzione programmata per la nuova pavimentazione lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi”, in provincia di Potenza.

Nel dettaglio le attività, per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro, riguardano il rifacimento della pavimentazione, l’impermeabilizzazione dei viadotti ed il rifacimento della segnaletica orizzontale.

In particolare, lungo ampie tratte, l’arteria stradale verrà interessata dalla realizzazione ex novo della sovrastruttura stradale.

L’intervento – che viene eseguito mediante l’istituzione del senso unico alternato in funzione dell’avanzamento dei lavori – interessa, in questa prima fase, fino al prossimo 14 maggio, la tratta compresa tra il km 48,130 ed il km 50,700 (ovvero dall’inizio dalla ex strada provinciale 148 ‘Melfi-Ofanto’, ceduta ad Anas nel novembre 2018, fino all’innesto con la attuale 658/dir “Melfi-Sata”).

L’intervento proseguirà anche lungo i restanti 8 km del tracciato, fino allo svincolo con la SS655 “Bradanica”, secondo una cantierizzazione dei lavori che è attualmente in fase di definizione e che verrà preventivamente comunicata ad Istituzioni ed Enti Locali.

