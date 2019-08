Potenza, messa in sicurezza di questo edificio: “Legittimi dubbi sollevati da alcuni cittadini”. I dettagli

Il vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche, Antonio Vigilante, interviene in relazione ai “legittimi dubbi sollevati da alcuni cittadini sugli interventi relativi al fabbricato adiacente alla canonica della Chiesa della Santissima Trinità” e dichiara:

“Ritengo opportuno e doveroso rendere noto che, in occasione dei sopralluoghi relativi all’intervento di ristrutturazione della canonica della Chiesa della Santissima Trinità, in accordo con la Sovrintendenza, si è addivenuti alla necessità di dover intervenire con una messa in sicurezza del fabbricato antistante a quest’ultima.

Gli interventi di demolizione, inoltre, saranno sottoposti all’attenzione della Soprintendenza, perché anche la demolizione possa avere le dovute accortezze di tutela del patrimonio storico edilizio.

È altrettanto doveroso sottolineare che è di assoluto interesse dell’Amministrazione poter rendere il fabbricato oggetto di interventi di restauro.

L’obbiettivo di questa Amministrazione è di sollecitare e rendersi parte attiva perché i relitti ex sisma possano finalmente essere definitivamente e totalmente resi di nuovo fruibili.

Forti di una nostra ferma volontà garantiamo tutto il nostro impegno fiduciosi di poter riuscire a dare un contributo per migliorare il patrimonio estetico della nostra Città”.