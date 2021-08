Potenza: niente acqua in queste zone

Acquedotto Lucano comunica che a Potenza, per ripristinare il livello dei serbatoi, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:00 del 15 Agosto 2021 fino alla fine dei lavori in Località Costa della Gaveta e questo vale per:

via delle mattine,

via delle macine,

via fonte Ceciliana e zone Limitrofe.

È attivo il servizio autobotte in via delle Mattine civ. 316-325 nei pressi abitazione Stigliani a partire dalle ore 10:00.

Facciamolo sapere ai residenti, perché possano gestire al meglio il disagio.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)