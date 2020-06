Potenza, pagamento Imu e Tasi: grido di aiuto manifestato dai cittadini! I dettagli

I consiglieri comunali di Potenza, Vincenzo Telesca, Pierluigi Smaldone, Angela Blasi, Angela Fuggetta, Bianca Andretta, Francesco Flore, Rocco Pergola e Roberto Falotico, in una nota, dichiarano:

“Nell’ultimo consiglio comunale di giovedì scorso i consiglieri di opposizione hanno presentato un’interrogazione urgente chiedendo all’amministrazione comunale di posticipare, vista la crisi economica causata dall’emergenza Covid, il pagamento dell’acconto imu e tasi in scadenza il 16/6/2020.

Tanto esponeva il consigliere Telesca in sede di discussione della stessa interrogazione, spiegando che gran parte dei cittadini, solo a seguito delle riaperture dell’inizio di Giugno dettate dal governo nazionale, ha iniziato a produrre e a lavorare.

In aggiunta, molti tra questi per tre mesi non hanno percepito reddito e, quindi, una scadenza di tale rata così ravvicinata alla ripartenza dell’attività indurrebbe gli stessi ad un grande sacrificio senza alcun aiuto da parte della dell’amministrazione.

A ciò si aggiunga che, ad oggi, sussiste il problema del pagamento del Imu relativo ai terreni edificabili, e, pertanto, molti cittadini sarebbero stati esentati almeno per qualche mese del pagamento di questa ulteriore tassa per i terreni, che da un lato sono classificati come edificabili ma dall’altro al momento non sono utilizzabili come tali.

L’amministrazione comunale, sorda rispetto alle richieste d’aiuto dei cittadini ed alle proposte dei consiglieri, pur potendo incidere sulla quota di sua spettanza, ha, incurante del grido di aiuto manifestato dai cittadini per il tramite dei consiglieri proponenti, stabilito di non intervenire prorogando il termine, obbligando così i cittadini ad un ulteriore sacrificio economico”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)