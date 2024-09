Potenza, pericolosa lite in piazza Don Bosco! Ecco cosa è successo

La Polizia di Stato ha denunciato un giovane di 28 anni trovato, sabato notte, in possesso di uno sfollagente telescopico in materiale metallico, con il quale poco prima aveva colpito un ragazzo in piazza Don Bosco.

I due giovani coinvolti nella lite sono stati prontamente individuati dagli operatori della Squadra Volanti della Questura di Potenza, giunti in piazza Don Bosco a seguito delle segnalazioni ricevute dalla Sala Operativa per una lite in atto.

Gli agenti, intervenuti repentinamente sul posto, hanno ricostruito la dinamica della lita, scaturita per futili motivi, e hanno rinvenuto lo sfollagente che il ventottenne aveva nascosto a bordo di un’autovettura sotto il sedile del passeggero.

Alla luce dei fatti l’arma è stata sequestrata e il soggetto deferito all’Autorità Giudiziaria.