Potenza, queste le condizioni del giovane operaio colpito da una scossa sul lavoro

Grave incidente ieri mattina per un ragazzo che stava lavorando in provincia di Potenza.

“Un operaio venticinquenne è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Rionero in Vulture.

L’uomo stava lavorando in un cantiere edile quando, in tarda mattinata, è stato colpito da una scossa di corrente elettrica non ad alta tensione.

Trasferito in elisoccorso all’ospedale San Carlo di Potenza è stato sottoposto a una serie di accertamenti nella sezione di medicina d’urgenza dell’ospedale del capoluogo di regione.

Si attende ora l’esito degli ultimi esami – comunica il San Carlo – prima delle dimissioni che potrebbero arrivare già nel corso della giornata.

Secondo una prima ricostruzione l’operaio, di origine tunisina, sarebbe stato colpito da un cavo di collegamento tra un’attività commerciale situata nell’immobile interessato dal cantiere e un’insegna luminosa.

I vigili del fuoco, sul posto insieme al 118, hanno effettuato l’intervento di messa in sicurezza sull’insegna.

La procura del tribunale di Potenza ha aperto un inchiesta sull’accaduto”.

