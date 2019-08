Potenza: queste strade chiuse per lavori! Ecco i percorsi alternativi

Per consentire l’installazione del cantiere per i lavori di messa in sicurezza dell’immobile sito in via Cairoli, nelle adiacenze della canonica della Chiesa della Trinità, è stato disposto, dalle ore 8:00 di oggi, Lunedì 26 Agosto, fino al 28 Agosto o comunque appena i lavori saranno terminati, il divieto di transito veicolare in via 20 Settembre e in via Cairoli.

Disposto il transito veicolare alternativo costituito dal senso unico in via Cesare Battisti, a cominciare dall’intersezione con via Due Torri e via 20 Settembre (nei pressi della Banca d’Italia), con l’attraversamento dell’area pedonale di piazza Matteotti a passo d’uomo.

Previsto, inoltre, il divieto di transito pedonale in via Cairoli, in corrispondenza del cantiere dei lavori.

In via 20 Settembre è consentito l’accesso ai soli veicoli dei residenti nella zona inibita al transito e di quanti devono raggiungere gli esercizi commerciali per le operazioni di carico e scarico, con obbligo di ritorno verso la viabilità alternativa già descritta.

È, infine, consentito ai residenti, a quanti effettuano operazioni di carico e scarico e a coloro che svolgono le proprie attività presso gli uffici della Provincia e della Prefettura, di percorrere il tratto di via Rosica che costeggia il palazzo della Prefettura e piazza Mario Pagano, dall’intersezione con via 4 Novembre fino all’intersezione con via Plebiscito/via Alianelli, utilizzando il medesimo percorso a ritroso per uscire dalla zona citata.