Potenza: questi Comuni della provincia pronti a partire con il “controllo di vicinato”! I dettagli

Si terrà domattina, venerdì 17 ottobre, con inizio alle ore 11,00, nella Sala Italia della Prefettura, la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, per la sottoscrizione del “Protocollo d’intesa sul controllo di vicinato” con il Sindaco del Comune di Moliterno ed il Vicesindaco del Comune di Sarconi.
Nel corso del Comitato si procederà ad esaminare l’andamento della delittuosità nei comprensori dei suddetti Comuni ed a mettere a punto iniziative in materia di sicurezza urbana.
Al Comitato parteciperanno il Presidente della Provincia, il Sindaco di Potenza ed i vertici provinciali delle Forze di Polizia.