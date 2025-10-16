Dalle prime ore di questa mattina, personale del Comando Provinciale Carabinieri di Matera sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso Tribunale di Potenza – su richiesta della Procura della Repubblica DDA di Potenza – nei confronti di 41 persone nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti ed altro.
Basilicata, maxi operazione dei Carabinieri! I dettagli
Basilicata: Domenico Acerenza, campione di nuoto in acque libere e lucano di nascita, protagonista di questa campagna di sensibilizzazione. I dettagli
Presentato oggi in anteprima, nella Sala “Gregorio Inguscio” della sede della Regione Basilicata di Potenza, lo spot di promozione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 regionale….
Potenza, chiusura Centro di Dialettologia: le ultime notizie
“Tra i numerosi emendamenti presentati al Programma regionale delle Politiche Culturali 2025-2027, e accolti dal Consiglio regionale il 14 ottobre, vi è anche quello volto…
Trecchina: un’opportunità unica per i giovani lucani interessati a intraprendere la carriera militare. I dettagli
Il prossimo 19 ottobre, a Trecchina (PZ), l’Esercito allestirà un Info Point nell’ambito della venticinquesima edizione della Sagra della Castagna, importante appuntamento turistico – commerciale,…
La Basilicata a New York: maestri artigiani hanno mostrato il volto autentico della regione. I momenti più apprezzati
Per una sera, la Basilicata è tornata a raccontarsi nel cuore di Manhattan. Nella prestigiosa sede della Columbus Citizens Foundation a New York, si è…
Potenza guarda al futuro, incentivando la qualità edilizia e promuovendo la rigenerazione urbana. I provvedimenti
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dei consiglieri Angela Blasi, MIrko Giordano, Rocco Pergola, Micaela Triunfo: “Il gruppo consiliare “La Potenza dei Cittadini – Potenza…
Lungo “La via della Lana”: i due giorni da trascorrere insieme in provincia di Potenza
Due giorni da trascorrere insieme lungo “LA VIA DELLA LANA”, con la straordinaria partecipazione di Helga Di Giuseppe, l’archeologa-ricercatrice che ha scavato nelle ville romane…
Potenza, maxi operazione dei Carabinieri: coinvolti nello spaccio anche minorenni! I dettagli
Riceviamo a pubblichiamo un comunicato a firma del Procuratore della Repubblica, Francesco Curcio: “In data odierna, a conclusione di indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Andmafia…
Potenza: questi Comuni della provincia pronti a partire con il “controllo di vicinato”! I dettagli
Si terrà domattina, venerdì 17 ottobre, con inizio alle ore 11,00, nella Sala Italia della Prefettura, la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la…
Basilicata, maxi operazione dei Carabinieri! I dettagli
Dalle prime ore di questa mattina, personale del Comando Provinciale Carabinieri di Matera sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare personale, emessa dal Giudice per le…
Oggi Karol Wojtyla diventava Giovanni Paolo II: il Papa di tutti che ha cambiato il mondo. Questa la sua storia
Nella giornata di oggi (il 16 Ottobre 1978), Karol Wojtyla venne eletto Pontefice. Occupò tale ruolo dal 1978 al 2005 con il nome di Giovanni…
Oggi è San Gerardo Maiella, uno dei Santi Lucani più amati e protettore di mamme e bambini. Auguri a chi porta il suo nome
Oggi ricorre l’anniversario dalla morte di San Gerardo Maiella, coprotettore della Basilicata (assieme alla Madonna di Viaggiano) e protettore delle mamme e dei bambini. Il…
Bonus caldaie 2025 in scadenza: ecco cosa succede nel 2026
Per sostituire la propria caldaia con un altro sistema di riscaldamento a gas, i bonus statali sono ormai quasi del tutto esauriti. Le norme europee…
Potenza, Legge Bucaletto: “dialogo costante con le realtà locali, con chi vive quotidianamente le difficoltà di un quartiere dimenticato”
“Ieri in Consiglio Regionale abbiamo compiuto un passo decisivo con l’approvazione dell’art. 12 della Legge Regionale n. 23/2025, nota come Legge Bucaletto”. Lo dichiara il…