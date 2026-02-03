Potenza: “Questo Carnevale della provincia è uno straordinario spaccato di cultura, folklore e tradizioni popolari”. Le caratteristiche di questo evento unico

“Il Carnevale di Lavello rappresenta uno degli esempi più autentici e suggestivi del patrimonio immateriale italiano, un rito collettivo che affonda le sue radici nella storia e che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi grazie all’impegno della comunità locale e delle associazioni del territorio.

Il Carnevale di Lavello non è solo una festa, ma uno straordinario spaccato di cultura, folklore e tradizioni popolari.

È un evento che coinvolge l’intera cittadinanza e i comuni limitrofi, capace di unire generazioni diverse nel segno della condivisione, del rispetto e del sano divertimento.

Ho potuto apprezzare le caratteristiche di questo evento unico, partecipando ad uno degli appuntamenti e scoprendo la grande passione che c’è dietro.

Sicuramente tornerò per visitare tutti i ‘festini’”.

Lo dichiara la vicepresidente del Consiglio regionale, Maddalena Fazzari, che aggiunge:

“Cuore pulsante della manifestazione sono i Festini, che a partire dal mese di gennaio animano ogni sabato sera diversi luoghi del paese portando musica, danza e convivialità: un plauso agli organizzatori dei Festini e ai gruppi mascherati che portano avanti la tradizione condividendo momenti di vero divertimento.

Elemento identitario e simbolo indiscusso del Carnevale lavellese è il Domino, costume tradizionale: una lunga tunica in raso, spesso rossa, con cappuccio e cordone, accompagnata dal sacchetto dei dolci da offrire durante i balli.

Un costume che racconta la storia sociale della comunità, molto apprezzato tanto da essere stato protagonista di appuntamenti Nazionali e Internazionali, uno tra tutti la chiusura del Carnevale a Venezia in piazza San Marco.

Il riconoscimento del Carnevale di Lavello come bene immateriale della Regione Basilicata conferma l’importanza di tutelare e promuovere le tradizioni popolari come strumenti di coesione sociale e di valorizzazione dei territori.

Sono stati stanziati dei fondi per la città dauna e per quello che riteniamo essere un fiore all’occhiello del Vulture Melfese e dell’intera regione, un attrattore realizzato nel periodo invernale che raccoglie tanti turisti dalle regioni limitrofe oltre che dai vicini comuni.

Lavello, il ‘Paese che balla’, è un esempio virtuoso di come la cultura possa essere motore di identità, partecipazione e sviluppo.

Un plauso va agli organizzatori, alla Pro Loco ‘F. Ricciuti’, all’Amministrazione comunale e a tutti i cittadini che, con passione e dedizione, continuano a tramandare una tradizione unica, rendendo il Carnevale di Lavello un appuntamento di grande valore storico, culturale e sociale per l’intera Basilicata”.