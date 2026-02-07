Potenza, questo Comune della provincia su una prestigiosa testata nazionale: “Un orgoglio per la comunità”

Venosa conquista le pagine nazionali.

Così l’Amministrazione:

“C’è una bellezza che non ha bisogno di stagioni per farsi amare.

C’è una storia che continua a parlare, anche oggi.

E poi c’è Venosa, che il 5 febbraio ha brillato sulle pagine de Il Messaggero, prestigiosa testata nazionale, con l’articolo “LA META VENOSA”.

Un racconto intenso e suggestivo che descrive il nostro borgo millenario, terra di poeti e re, legata a figure emblematiche come Orazio e Roberto il Guiscardo.

Un viaggio tra nuovi musei, sapori locali e un inverno che invita a scoprire Venosa con uno sguardo autentico.

Questa importante visibilità nazionale rappresenta una preziosa occasione per rilanciare il turismo, valorizzando il patrimonio culturale, storico ed enogastronomico e rafforzando l’attrattività di Venosa durante tutto l’anno.

Un risultato che è anche frutto di sinergie positive: si ringrazia APT per la collaborazione e per l’impegno nella promozione del territorio.

Un orgoglio per la comunità e uno stimolo a continuare a raccontare Venosa, terra di poeti e re”.