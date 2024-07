Potenza: ragazzi esplorano la fragilità emotiva attraverso laboratori, spettacoli e ospiti d’eccezione. Ecco gli eventi gratuiti in programma

Sensibili Parole, è questo il tema che verrà sviluppato nel nuovo ciclo di appuntamenti de “Le Sere di Eufemia”, progetto culturale nato in occasione del centenario di Italo Calvino, che torna a Potenza dal 9 al 12 Luglio.

Spiegano gli organizzatori:

“Dopo l’enorme coinvolgimento di pubblico, composto non soltanto da studenti, ma anche da più di mille appassionati di letteratura, poesia e arti performative, negli appuntamenti invernali, apriremo questo nuovo palinsesto di incontri con l’obiettivo narrante di mettere a disposizione di tutti il racconto della fragilità e della delicatezza umana e sociale.

Importante novità di questa edizione, sarà il lancio della Comunità dei Lettori, formata da un gruppo di studenti e studentesse del Liceo delle Scienze Umane di Potenza che, in seguito alle precedenti partecipazioni ai laboratori, si è costituito con il proposito di portare, nel corso del tempo, le narrazioni nei luoghi della fragilità cittadina, dalle comunità ai luoghi delle infanzie ai centri diurni per anziani e disabili.

Del resto Eufemia, a cui è ispirato il nostro evento, è una delle città invisibili di Calvino in cui la sera vi era l’abitudine di radunarsi attorno ad un fuoco per raccontarsi storie ed è ciò che questa Comunità desidera creare.

Le attività dell’evento saranno realizzate con la partecipazione della Cooperativa sociale AppStart, che attraverso il Punto Luce del quartiere Poggio Tre Galli di Potenza e ad altre attività collaterali, mette a disposizione un ventaglio di servizi a beneficio di tutte le infanzie e dei ragazzi, a partire da coloro che hanno maggiori livelli di fragilità sociale o manifestano disturbi specifici dell’apprendimento.

A tal proposito, molte attività mattutine si svolgeranno presso il centro.

Si partirà, infatti, Lunedì 8 e Martedì 9 luglio, con Monica Palese della compagnia teatrale Abito in Scena, che insieme ai ragazzi del centro estivo AppStart, terrà dei laboratori sul concetto della fragilità delle emozioni attraverso la dimensione della parola.

Sarà questo un lavoro volto a esplorare e a conoscere la potenza e la delicatezza del linguaggio.

Mercoledì 10 e Giovedì 11 Luglio, invece, anche Patrizia Dore lavorerà sullo stessa tema della fragilità emotiva, ma questa volta, attraverso la dimensione del corpo, su quanto sia importante saperlo conoscere per poterci stare bene dentro, per capire che la fragilità non deve far paura, ma che è semplicemente un altro modo di stare al mondo.

Gli appuntamenti avranno inizio martedì 9 luglio, con Humana Natura, uno spettacolo portato in scena dalla Compagnia Teatrale Petra, nella piazza di Bucaletto, a Potenza.

Una performance esperienziale in natura, in cui il narratore conduce il pubblico lungo un percorso di scoperta del mondo naturale in ascolto degli alberi, delle loro storie e dei principi fondamentali che li rendono alberi guida, fino ad arrivare in un luogo segreto dal quale andar via con una diversa presa di coscienza, un nuovo sguardo per rinnovare l’antico patto di esistenza e di convivenza tra uomo e natura.

Avremo poi il piacere e l’onore di ospitare per la prima volta Antonio Catalano, lucano d’origine e piemontese d’adozione, artista poliedrico, poeta dello stupore e della meraviglia, è anche attore e scrittore, scultore e costruttore di mondi sensibili, nonchè cofondatore della Casa degli alfieri, noto centro di produzione artistica con sede nell’omonima casa-teatro sulle colline del Monferrato.

La sua opera fantastica e le sue realizzazioni rappresentano un incredibile connubio di poesia e nostalgia, di stupore e delicatezza.

Sarà con noi martedì 9 luglio con l’appuntamento narrativo il Concerto di Pietre, Mercoledì 10 terrà una formazione per docenti ed educatori, Pedagogia Povera, mentre giovedì 11 e venerdì 12 luglio chiuderà con un incontro poetico dal titolo Armadi sensibili.

L’iniziativa, candidata dalla cooperativa Il Salone dei Rifiutati nell’ambito del Bando Ad Alta Voce 2022, è sostenuta dal Centro per il libro e la lettura con il coinvolgimento dei comuni di Tito, Picerno, Potenza e Avigliano, del Consiglio Regionale della Basilicata e di diversi soggetti del privato sociale e della realtà imprenditoriale lucana.

Direttore artistico è Gianluca Caporaso, già ideatore de La città delle infanzie, festival letterario che si consolida come uno dei più interessanti dedicati ai bambini e alle infanzie del Mezzogiorno.

La manifestazione sarà raccontata sulla pagina fb e Instagram Il Salone dei rifiutati.

Gli eventi, come sempre, saranno gratuiti, fino ad esaurimento posti, ma per parteciparvi è obbligatoria la prenotazione esclusivamente sul nostro sito: https://leseredieufemia.it/, dove è possibile trovare anche tutte le informazioni dettagliate sul programma dell’evento”.