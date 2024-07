Potenza: con fare sospetto di allontanano su un’auto ribassata da un peso anomalo. Ecco cosa hanno scoperto i Carabinieri

Il moltiplicarsi di presenze nel capoluogo, complici le belle giornate e l’inizio dei saldi, hanno segnato l’inizio di un’ulteriore intensificazione dei controlli del territorio nel già nutrito calendario del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare i reati contro il patrimonio e prevenire i tipici fenomeni di microcriminalità urbana in zone densamente affollate, proprio in viale del Basento, dove aveva luogo il noto mercato che, come sempre, attira persone da tutta la provincia, osservavano tre cittadini stranieri mentre si allontanavano a bordo di un’autovettura vistosamente gravata da un peso anomalo.

Dopo averla brevemente seguita, i militari intimavano l’alt e procedevano all’identificazione del conducente e dei passeggeri nonché al controllo di quella macchina così ribassata.

È bastato poco ai Carabinieri per svelare l’arcano poiché, all’interno della vettura, vi erano centinai di capi di vestiario griffati e “regolarmente” muniti di cartellino.

I tre occupanti sono stati condotti presso gli uffici dell’Arma di via Pretoria dove la merce è stata scaricata e controllata pezzo per pezzo con l’ausilio di personale specializzato.

Lì si acclarava l’alterazione e la contraffazione di marchi e scritte nonché l’illegale provenienza di ben 188 capi tra pantaloni, magliette, costumi da bagno la cui vendita avrebbe fruttato migliaia di euro ai tre fermati, procedendo, così, al relativo sequestro.

Come quei capi di abbigliamento, anche la patente di guida del conducente era abilmente contraffatta e, quindi, anch’essa ritirata e sequestrata dai Carabinieri.

I tre stranieri, al termine delle formalità di rito, venivano deferiti alla Procura della Repubblica di Potenza, ora chiamata a decidere sulla loro posizione e hanno potuto far rientro nella vicina Campania da dove provenivano.

Ecco la merce sequestrata.