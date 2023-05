Potenza: riparte il Treno letterario per ri-scoprire il territorio attraverso le pagine della letteratura! Ecco i dettagli

Dopo la lunga pausa causata dalla pandemia, riparte il Treno letterario nel mese ormai dedicato alla promozione della lettura, Il Maggio dei Libri.

Organizzato dal Circolo culturale Gocce d’Autore, che ha aderito alla campagna nazionale, con il supporto della Direzione regionale Puglia e Basilicata di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, il Treno ha la finalità di scoprire e in alcuni casi di ri-scoprire il territorio attraverso le pagine della letteratura.

Il tema della quarta edizione è “Leggere è viaggiare!”, utilizzando la metafora del libro quale strumento privilegiato del viaggio.

Ed è il viaggio nel viaggio, quello ideale e quello fisico, a rendere desiderabile sconfinare in luoghi inesplorati attraverso le immagini evocate dalle pagine dei libri.

Il Treno diventa quindi non solo mezzo di locomozione, ma un suggestivo luogo di attraversamento e i viaggiatori godranno della traversata, oltre che della meta.

Due le tappe in programma.

La prima si terrà sabato 6 maggio a Pietrarsa, Napoli, con partenza alle 12,17 da Potenza.

L’arrivo è alle 15,15 e il programma prevede la visita guidata del Museo Nazionale ferroviario e di “Libri in viaggio”, Salone del Libro – Città di Portici 2023 che in quei giorni ha il suo svolgimento in quella stessa sede.

Ospiti del Treno Letterario saranno:

lo scrittore Antonio Avenoso, autore del romanzo La lettera nella borsa, ed. peQuod, le lettrici;

i lettori dell’associazione culturale “Sotto il castello” APS di Tito con le loro “Letture al tramonto”;

il musicista Andrea Giuratrabocchetta e la pittrice Patrizia Ferrara, impegnata in una estemporanea di pittura.

Il ritorno a Potenza, stazione centrale, è previsto per le 21,39.

La seconda tappa si terrà sabato 13 maggio a Bernalda con partenza alle 14,28 da Potenza.

All’arrivo, previsto alle 15,48, ci sarà uno speciale accompagnatore, lo scrittore bernaldese Francesco Montemurro, autore del libro Il barone de Bernaudo e l’infelice matrimonio di sua figlia Cornelia, Cacucci Editor, che accompagnerà i viaggiatori alla scoperta del borgo medievale e dei suoi principali monumenti.

Ospiti del Treno Letterario saranno:

lo scrittore Martino Iannibelli con il suo romanzo Siris, ed. Edigrafema;

il musicista Andrea Giuratrabocchetta;

la pittrice Patrizia Ferrara.

L’arrivo alla stazione centrale di Potenza è previsto per le 20,48.

Tutti i viaggiatori del Treno letterario sono invitati a portare con sé il proprio libro del cuore e a leggere ad alta voce alcuni passi dello stesso.

La finalità è lo scambio di riflessioni sugli argomenti trattati dai libri, sui gusti letterari, sugli autori e sui personaggi delle storie.

Per avere maggiori informazioni sulla partecipazione del Treno letterario si invita a scrivere a info@goccedautore.it o sulle pagine social di Gocce d’Autore o a contattare il recapito telefonico 347 1736102.

Di seguito la locandina con i dettagli.

