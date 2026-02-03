Potenza: “Su questa strada della provincia, rischio di incidenti anche gravi”. La situazione

Siamo in provincia di Potenza sulla provinciale 54 che da Viggiano porta all’innesto della provinciale 60 che conduce a Laurenzana, ed è qui che il movimento Italia dei Diritti De Pierro, attraverso il commissario straordinario per la Basilicata Corrado Fella, punta il dito contro il presidente della provincia di Potenza a suo dire:

“ignaro dei pericoli che corrono gli automobilisti e i centauri che percorrono questa strada“.

Ci dice Fella:

“Questa provinciale inizia a Viggiano e per i primi 5 km, dei 18 totali è straordinaria: asfalto nuovo e protezioni laterali perfette.

Le sorprese arrivano subito dopo, buche enormi, disconnessioni esagerati e assenza totale di segnaletica.

Molte di queste sconnessioni si trova nei pressi di curve e ciò rende la percorribilità di questa provinciale pericolosissima, a rischio di incidenti anche gravi che potrebbero avere conseguenze letali per gli automobilisti.

Io stesso, per evitare una sconnessione, mi sono trovato a occupare la corsia opposta dove era in transito un centauro; incidente fortunatamente evitato.

L’invito che mi sento di fare al presidente della provincia di Potenza è quello di fare in modo di occuparsi subito di questa provinciale e, qualora non sia in grado di garantire la sicurezza dei cittadini lucani; si dimetta”.

Interviene su quanto segnalato da Corrado Fella, Carlo Spinelli responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti De Pierro:

“Il nostro commissario per la Basilicata Fella, si è recato sul posto dopo le numerose segnalazioni pervenute da chi quotidianamente percorre questa provinciale per recarsi a Laurenzana o per effettuare il percorso contrario, e ha potuto constatare con mano la pericolosità di questa provinciale lunga appena diciotto chilometri, perfetta per cinque e disastrata nei restanti tredici.

Non è quindi una strada lunghissima e non credo sia difficile ripristinare il manto stradale, la segnaletica e le protezioni laterali.

Sono stati stanziati dei soldi per le strade provinciali della Basilicata, è anche ora che vengano usati per garantire la sicurezza degli automobilisti e centauri che percorrono la rete viaria lucana quotidianamente.

Sono d’accordo con Corrado: se il presidente della provincia di Potenza non è in grado di garantire la sicurezza ai cittadini, dovrebbe dimettersi”.