Tragico incidente sul lavoro: putroppo Diego della provincia di Potenza ha perso la vita

È Diego Paniccia l’operaio che purtroppo ha perso la vita ieri a Guidonia Montecelio mentre stava effettuando dei lavori di pulizia all’interno di alcuni silos in un impianto a pochi passi dalla Capitale.

Il terribile incidente è avvenuto ieri, lunedì 2 febbraio 2026, a pochi passi da Roma.

L’allarme è scattato immediatamente.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione per lui non c’è stato niente da fare.

A rendere nota l’identità dell’operaio che ha perso la vita ieri mentre si trovava al lavoro, come si apprende da fanpage, sono stati i sindacati della Cgil e Fillea Cgil Roma e Lazio, Cgil e Fillea Cgil Rieti Roma Est Valle dell’Aniene.

Aveva 58 anni.

L’operaio era lucano: originario di Lagonegro, era residente a Lauria, in provincia di Potenza. Era padre di due figli.

Ci stringiamo alla famiglia per questa terribile perdita.