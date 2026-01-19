Potenza: su questa strada della provincia si registrano nuovi incidenti! Le richieste

Il Comune di Ruvo del Monre, San Fele e Rapone insieme per chiedere interventi urgenti sulla S.P. 219 (Vitalba – Ofantina).

Ecco la lettera e le loro richieste al Presidente delle Provincia di Potenza:

“Signor Presidente, purtroppo, a distanza di pochissimi giorni dagli ultimi ed ulteriori gravi incidenti stradali avvenuti sulla S.P. 219 (Vitalba – Ofantina), ancora una volta, nella giornata di sabato 17 gennaio c.a. si sono verificati ulteriori sinistri probabilmente dovuti alle condizioni deteriorate della carreggiata e alla presenza di fango e materiale terroso depositato sulla strada, che rendono il fondo stradale particolarmente scivoloso e pericoloso.

E’ una situazione ormai non più tollerabile sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Più volte è stato sollecitato alla Provincia di Potenza un intervento risolutivo.

Come Lei ricorderà, in data 10 dicembre, su nostra richiesta, si è tenuto un incontro in Provincia alla presenza dei consiglieri provinciali componenti della III Commissione, dove con forza è stato chiesto un intervento urgente ed improcrastinabile su tale arteria. COMUNE DI SAN FELE PROT. N. 0000349 DEL 19-01-2026.

A distanza di oltre un mese da quell’incontro e dagli impegni assunti, registriamo con rammarico che ad oggi ancora nulla è stato fatto o programmato dall’Amministrazione Provinciale e dagli uffici competenti, tanto da indurre nuovamente noi Sindaci dell’area a risollecitare formalmente l’intervento richiesto.

Gli incidenti del 17 gennaio, che fanno seguito a numerosi altri sinistri avvenuti nelle settimane precedenti, ripropongono in maniera assoluta ed inderogabile la necessità non più rinviabile di un intervento urgente sull’assetto stradale della S.P. 219.

In particolare nell’immediato e con estrema urgenza si chiede di intervenire almeno con:

il rifacimento completo del tappeto di usura con asfalto drenante, al fine di garantire adeguati livelli di aderenza e sicurezza, soprattutto in condizioni di pioggia;