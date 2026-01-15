Potenza, un premio ad atleti, dirigenti e tecnici che si sono distinti per meriti sportivi, organizzativi e dirigenziali: la cerimonia in programma

Si svolgerà Venerdì 16 Gennaio, il consueto appuntamento annuale con i Premi CONI, destinati ad atleti, progetti sportivi, dirigenti e tecnici che si sono distinti per meriti sportivi, organizzativi e dirigenziali nella passata stagione 2024/2025.

La manifestazione si svolgerà presso il Centro Sociale di Malvaccaro a Potenza, con inizio alle ore 18:00.

I nominativi dei premiati sono stati scelti, tra quelli da segnalati da FSN-DSA-EPS, da un’apposita Commissione che ha avuto l’onere di valutare tutte le candidature pervenute; la Commissione è formata oltre che dal presidente Giovanni Salvia (CONI), da Saverio Zotta (FICr), Sandro Maiorella (USSI), Rocco Vita (FMSI), Matteo Trombetta (Sport e Salute), e Maria Vittoria Rotunno (CRPO).

Oltre ai Riconoscimenti regionali CONI in collaborazione con la Commissione Regionale Pari Opportunità, verranno assegnati ulteriori 3 premi, dedicati a donne che per meriti si sono distinte in ambito sportivo.

La serata sarà inoltre allietata dal Trio La Ricotta, i cantanti Valentino Bianconi, Serena Lotito e il musicista Michele Lorusso.

L’evento è patrocinato dal Comune di Potenza.

I dettagli nella locandina.