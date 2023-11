Potenza, un presidio permanente per chiedere il “Cessate il Fuoco” immediato nella Striscia Di Gaza. L’iniziativa

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Comitato per la Pace di Potenza:

“Un inferno di orrore, morte e distruzione si sta abbattendo ormai da troppo giorni sulla striscia di Gaza.

Non possiamo rimanere in silenzio di fronte al massacro che si sta perpetrando su civili innocenti, per gran parte bambini.

L’OMS ha dichiarato che “la striscia di Gaza è vicina alla catastrofe sanitaria e umanitaria”, la popolazione è ormai allo stremo, stretta tra bombardamenti a tappeto e mancanza di beni primari e cure mediche.

I morti aumentano di ora in ora: ad oggi si contano più di ottomila morti tra i quali circa 3400 bambini, a cui si aggiungono decine di migliaia di feriti e più di seicentomila sfollati.

Nessuna ragione può giustificare un massacro di tale portata.

Pertanto, il Comitato per la Pace di Potenza sarà presente, come a Matera e in tante altre città, con un presidio permanente, a partire da venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 novembre, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, in Piazza Mario Pagano.

Invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi a noi per chiedere l’immediato cessate il fuoco e la fine di ogni violenza.

“Restiamo umani, anche quando l’umanità intorno a noi pare si perda” (Vittorio Arrigoni)”.

