Potenza, Vigili del Fuoco: “Piena disponibilità del personale discontinuo a partecipare in modo attivo all’emergenza”! I dettagli

“Cara redazione, siamo un gruppo di Vigili del Fuoco discontinui che in questo momento di grande difficoltà, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, sta cercando di rendersi utile attraverso la propria disponibilità ad essere richiamato in servizio c/o le strutture centrali e periferiche del Comando provinciale di Potenza”.

Questo il messaggio giunto in Redazione dal Comitato Spontaneo Discontinui Potenza.

Un gruppo di professionisti, pronto a mettersi in prima linea per tutelare la salute della nostra Regione.

Per farlo concretamente, si sono rivolti al Direttore Regionale VVF della Basilicata e al Comandante Provinciale VVF di Potenza con queste parole:

“In relazione all’emergenza sanitaria che sta colpendo gravemente tutta la popolazione italiana a seguito del Covid-19, si comunica la piena disponibilità del personale discontinuo a partecipare in modo attivo e operativo all’emergenza in atto”.