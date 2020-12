Regole e divieti per Natale e Capodanno, tanta la confusione! Ecco le risposte alle domande più frequenti

Il Natale si avvicina e con esso i divieti previsti dall’ultimo Decreto del Governo.

È facile fare confusione tra date, permessi, autocertificazioni e su tutto ciò che si potrà fare o non fare giorno per giorno.

Ecco le domande più frequenti che gli italiani si stanno ponendo nelle ultime ore alle quali ha risposto TgCom24:

“Ho sentito parlare di giornate in zona rossa e altre in zona arancione: quali sono?

I giorni di zona rossa vanno dal 24 al 27 Dicembre, dal 31 Dicembre al 3 Gennaio e dal 5 al 6 Gennaio.

I giorni di zona arancione vanno dal 28 al 30 Dicembre e il 4 Gennaio.

Come e dove mi posso muovere in queste giornate?

Nei giorni di zona rossa in generale è vietato spostarsi tranne che per i soliti motivi: lavoro, salute, necessità.

Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 Gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le ore 5:00 e le 22:00 e nel limite massimo di due persone.

La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Nei giorni 28, 29 e 30 Dicembre e 4 Gennaio sarà possibile spostarsi liberamente (quindi non più solo una volta al giorno), fra le 5:00 e le 22:00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

Negli stessi giorni arancioni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5:00 e le 22:00 e nel limite massimo di due persone.

La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;

A Natale e Capodanno posso incontrare e mettermi a tavola con i miei familiari o con i miei amici?

Familiari, fidanzati e anche amici potranno incontrarsi nei giorni festivi e prefestivi (rossi) e quindi festeggiare insieme sia a Natale che a Capodanno rispettando la regola del +2.

Una famiglia potrà invitare a casa un massimo di due persone (nel conteggio non rientrano gli under 14 e le persone non autosufficienti).

Gli incontri potranno avvenire, una volta al giorno, anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio purché limitato a spostamenti dentro la Regione.

Per intenderci: o a pranzo o a cena.

Resta comunque il coprifuoco alle ore 22:00.

E nei giorni di zona arancione? Chi posso incontrare?

Nei giorni indicati con l’arancione durante le feste di Natale (28-29-30 Dicembre e 4 Gennaio) sarà possibile per chi risiede nei comuni sotto i cinquemila abitanti spostarsi tra le 5:00 e le 22:00 anche in un’altra Regione, sempre però entro i 30 km dalla propria residenza, senza però poter andare verso i capoluoghi di provincia.

Quindi sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

Posso raggiungere la seconda casa?

Andare nelle seconde case all’interno della stessa Regione sarà sempre possibile durante l’intero periodo delle feste, ovvero dal 24 al 6 Gennaio.

A Natale posso pranzare al ristorante? Negli altri giorni invece?

Bar e ristoranti chiuderanno dalla vigilia di Natale fino al 7 Gennaio.

Niente pranzo fuori il giorno di Natale o per Capodanno.

Non solo: niente colazioni e aperitivi, neanche seduti al tavolo fino alle ore 18:00.

Resta consentito il servizio a domicilio e l’asporto entro le ore 22:00.

Unica eccezione gli autogrill lungo le autostrade e i bar in stazioni e aeroporti: questi resteranno aperti.

E per la spesa? I supermercati restano aperti? E gli altri negozi?

I supermercati resteranno sempre aperti tranne che il giorno di Natale e il primo dell’anno.

Per i negozi invece sono previste aperture a singhiozzo, calendario alla mano.

Nei giorni in rosso resteranno tutti chiusi (tranne naturalmente farmacie, parafarmacie, librerie, edicole, fiorai, negozi di giocattoli e abbigliamento sportivo, tabacchi e ferramenta, lavanderie e negozi per animali, parrucchieri e barbieri).

Nei giorni in arancione potranno aprire gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo, con orari continuati e allungati fino alle ore 21:00 per evitare assembramenti.

E in caso di parenti non autosufficienti?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 Gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.

Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

Ci sono multe se non rispetto i divieti?

Sì, come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto ‘decreto Natale’ (decreto-legge 18 Dicembre 2020, N. 172), la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli art. 18 e seguenti della legge 24 Novembre 1981, N. 689″.

