Satriano di Lucania: 500000 euro per la realizzazione di un corridoio verde! Ecco gli interventi previsti

“Siamo felicissimi di comunicare alla comunità satrianese che è stato finanziato il nostro progetto candidato per il bando della Regione Basilicata per azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i Comuni lucani.

La nostra proposta, valutata dalla Regione con un punteggio di 9 su 10 e finanziata per 500mila euro, prevede la realizzazione di un CORRIDOIO VERDE tra l’area urbana del Parco Spera e l’ecosistema extraurbano del Bosco Ralle.

La creazione del corridoio verde integra diversi progetti dell’amministrazione comunale come ‘un albero per ogni abitante’, la rete ecologica Villa San Giovanni/Torre e ovviamente gli interventi di recupero del Parco Spera e la riqualificazione ambientale del Bosco Ralle, completata quest’anno.

Grazie al nuovo finanziamento, lungo il percorso tra le due zone verdi verrà inserita una pista pedonale e ciclabile, circondata su entrambi i lati da 2400 alberi autoctoni (uno per abitante) a creare un vero e proprio bosco diffuso da attraversare prima di inoltrarsi nell’area naturalistica”.

È quanto fa sapere l’Amministrazione.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)