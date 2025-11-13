Scuola Militare “Nunziatella”: il giovanissimo Gabriele Gorga di Picerno è pronto a prestare giuramento! Congratulazioni

Il prossimo 15 Novembre, a Napoli, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, 64 Allievi del 238° Corso della Scuola Militare “Nunziatella” presteranno giuramento di Fedeltà alla Repubblica Italiana.

Tra essi, giureranno anche tre giovani lucani:

Antonio Ditaranto di Montescaglioso (MT),

Ludovica Pia Lamprese di Ginestra (PZ),

Gabriele Gorga di Picerno.

In particolare l’Allievo Antonio Ditaranto è nato a Bari il 10/06/2009, ha sedici anni e vive a Montescaglioso in provincia di Matera.

Ha frequentato per i primi due anni di scuola superiore il liceo classico “Emanuele Duni” di Matera, da settembre sta frequentando il liceo classico nella scuola militare “Nunziatella” di Napoli.

Nel tempo libero ama praticare sport, in particolare gioco a calcio fin da quando era piccolo; ha anche praticato nuoto ed atletica.

Ludovica Pia Alamprese, invece è nata a Foggia e vive a Ginestra.

Ha 16 anni. Prima dell’ingresso alla Scuola Militare Nunziatella ha frequentato il Liceo Scientifico ‘’Giustino Fortunato’’ a Rionero in Vulture.

Le sue passioni sono la musica, la lettura e il cinema mentre i suoi hobby sono uscire con gli amici e cucinare.

Gabriele Gorga è nato a Potenza ed è residente a Picerno in provincia di Potenza, ha 16 anni e prima di intraprendere questo percorso alla Scuola Militare della Nunziatella frequentava il liceo scientifico statale “Galileo Galilei” ad indirizzo giuridico-economico. Ha diverse passioni, tra cui gli scacchi, il violino e il disegno.

L’evento celebra un importante traguardo nella formazione di futuri leader militari, simboleggiando impegno, dedizione e servizio alla Nazione.